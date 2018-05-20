В Индии разрабатывают беспилотные танки, самолеты и боевых роботов

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Индия готовиться к «войне следующего поколения», забыв о ядерном оружии. Роботы и искусственный интеллект станут «козырной картой» в «сражениях будущего».

Об этом заявил глава департамента по оборонному производству Аджай Кумар, отметив, что будущее в руках искусственного интеллекта. В Индии разрабатывают беспилотные танки, самолеты и боевые роботы. Аджай Кумар сообщил, что таким образом государство подготавливается к «к войне следующего поколения», отметив, что она будет намного больше компьютеризирована и будет использоваться большое количество роботов.

Глава департамента по оборонному производству также заявил, что создана рабочая группа, которая уже разрабатывает проект разработки и введения систем искусственного интеллекта в оборонную деятельность государства. Проект будет реализовываться путем партнерства между вооруженными силами и частными предприятиями. Группа будет работать под председательством Натараджана Чандрасекарана, главы «Tata Group».

Аджай Кумар добавил, что системы искусственного интеллекта планируется вводить в сухопутные войска, военно-морские силы и военно-воздушные силы, отметив, что за искусственным инеллектом стоит будущее.