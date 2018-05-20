Эксперты представили новую атаку с использованием Spectre

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Новый вид хакерского взлома позволяет виртуальным злоумышленникам похитить данные из защищенной части процессора РС под названием SMM.

SMM – это специальный режим работы ЦП х86, неподвластный ПО с высочайшими привилегиями. Отправляя код в SMM, ОС временно прекращает работу, позволяя процессору получить доступ к аппаратному обеспечению и всем данным. Пока операционная система стоит на паузе, защищенная часть ЦП следит за гладкой работой программного обеспечения. Критическая роль SMM в работе компьютера и возраст системы позволяют хакерам похитить казалось бы сверхнадежно защищенные данные.

Новую виртуальную атаку можно провести с использованием Spectre. Эксперты представили алгоритм взлома SMM. Обойдя особый вид реестров SMRR, защищающий данные в процессорах Intel, специалисты смогли модифицировать доступный PoC-эксплоит для уязвимости Spectre, завладев физической памятью SMM. Представленная атака позволяет хакерам читать и компрометировать конфиденциальные данные.