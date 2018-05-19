СМИ: Вторжение в Россию обернётся кошмаром для любого захватчика

Сегодня, 10:15

В список таких же стран издание шведской газеты Svenska Dagbladet внесло Швейцарию и Новую Зеландию.

СМИ считают, что вторжение в Россию грозит любому захватчику необратимыми последствиями. Территория данного государства покрыта голыми горами, труднопроходимыми болотами, мёрзлой тундрой, бурными реками и бескрайними тёмными лесами. СМИ отмечают, что русский народ участвовал в полномасштабных войнах и успел приобрести огромный опыт в данной сфере.

Что касается Швейцарии, эта страна сосредоточена среди Альпийских гор, из-за этого ей удавалось избежать вторжений много столетий.

А вторжение в Новую Зеландию СМИ называют "логистическим кошмаром".

Страна расположилась в 1600 километрах от близлежащего материка, Австралии, в то же время до Азии и другого мира ещё большее расстояние. Высадка в Новой Зеландии военных кажется невозможной задачей.