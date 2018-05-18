Во «ВКонтакте» опровергли заявление хакера об уязвимости личных данных

Сегодня, 19:03

Ранее хакер из Воронежа обвинил «ВКонтакте» в уязвимости сообщений и личных данных пользователей. Специалист подчеркивает, что такой уязвимости уже пять лет.

Хакер подчеркивает, что так как «ВКонтакте» не хочет оплачивать его услуги, то он не будет предоставлять способы, которые помогут избежать этой проблемы. Сергей Вакулин предоставил все данные, которые могут обнаружить эту проблему, однако исправлять ее он не собирается. Однако администрация социальной сети в скором времени опровергла эту информацию, так как прибор, продемонстрированный хакером, не может взломать личную страницу пользователя сети. Поэтому, угрозы нет.

Подчеркивается, что у команды «ВКонтакте» существует собственная команда специалистов-хакеров, которые помогают находить и устранять проблемы, связанные со взломом страниц. Специалистам выплачивают десятки тысяч долларов. Также более подробная информация о заработных платах доступна для всех пользователей ВКонтакте.