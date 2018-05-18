Хакеры собираются обокрасть пользователей площадки Airbnb

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Злоумышленники используют для этого специальную фишинговую рассылку, при помощи которой они смогут легко получить данные юзеров. Об возможных атаках предупредили специалисты в области кибербезопасности из компании ESET.

В компании, которая производит антивирусы для компьютеров, отметили, что хакеры собираются обокрасть пользователей онлайн-площадки Airbnb. Последняя помогает людям со всего мира арендовать или же сдать жильё. Сайт является очень популярным, ведь отлично подходит для путешественников, которые хотят жить в частном доме или квартире, а не в гостинице.

В ESET заявили, что письма от хакеров приходят с домена @mail.airbnb.work. Такой адрес очень похож на оригинальный - @airbnb.com. Дело в том, что невнимательный пользователь может просто не заметить различий.

В отправленном хакерами письме указывается, что из-за нового регламента о защите данных, сервис Airbnb вынужден обновить свою политику, поэтому в срочном порядке необходимо принять новые условия. После этого человеку предлагают перейти по прикреплённой ссылке, а там указать все банковские карты и материалы, и с помощью этого затем похитить деньги.

В ESET порекомендовали игнорировать странные и подозрительные электронные письма. Специалисты отметили, что хакеры в своих атаках будут манипулировать новым Общим регламентом по защите данных.