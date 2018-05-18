Хакеры смогли угнать машину при помощи сигнализации

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Получается, что охранные устройства не предупреждают о попытке украсть автомобиль, а наоборот, помогают злоумышленникам заполучить его.

Хакеров, которые смогли угнать машину при помощи сигнализации, зовут Вангелос Стикас и Джордж Лавданис. Они работают программистами. Специалисты во время работы случайно нашли в системе связи автомобиля с интернетом уязвимость. Благодаря ней хакеры могут получить данные не только о местоположении машины, но и доступ к управлению.

Кроме того, как отмечают программисты, при помощи уязвимости можно получить доступ и к различным сторонним сервисам, которые предоставляют слуги слежения за авто.

Джордж и Вангелос отметили, что учитывая факт наличия таких современных сигнализаций во многих автомобилях мира, то можно очень легко устроить массовое дорожно-транспортное происшествие, лишив водителя возможности управлять машиной на огромной скорости.

Программисты добавляют, что взлом систем безопасности также позволяет контролировать вспомогательные системы и отключать, например, подушки или ремни безопасности.