Канада ищет защитников танков от хакеров

Сегодня, 10:20

Пример специалистов израильской компании Argus Cyber Security, показавших, что любую военную технику, которая управляется компьютером, можно заблокировать, озаботила канадских генералов. Встал вопрос о создании особого подразделения.

Канада тратит на свои вооруженные силы, которые находятся на 132 месте в мире, чуть более одного процента ВВП. Тем не менее, имея на вооружении современную бронетехнику, в настоящее время ищет специалистов, которые могут защитить танки от хакеров. На это правительство выделило особые средства из государственного бюджета. Недавнее исследование показало, что танки «Леопард», стоящие на вооружении, не менее уязвимы для хакерских атак, чем обыкновенные смартфоны.

В настоящее время командование вооруженных сил Канады ищет таких защитников танков, которые могли бы на первоначальном этапе найти все особо уязвимые узлы в бортовых компьютерах, а затем создать программу обучения военных специалистов по профилю кибербезопасности. Не исключено, что в военных училищах появятся соответствующие факультеты. Эксперты отмечают, что канадские военные пошли в правильном направлении.