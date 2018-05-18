СМИ: Дуров обходит блокировки Telegram при помощи военных технологий

Сегодня, 08:10

По версии некоторых информационных агентств, речь идёт об идеях, которые применялись и без доступа к патентам. Считается, что об этом рассказал якобы анонимный источник из Минобороны и бывший генеральный директор ФГУП «Центрально-научно-исследовательский институт связи». Однако бывший глава одного из подразделений мессенджера Розенберг все заявления отрицает.

Некоторые СМИ начали заявлять, что Дуров вместе со своими специалистами обходят блокировки Роскомнадзора Telegram при помощи технологий российских военных. Это очень громкое заявление, однако в нём агентства ссылаются на некий анонимный и неизвестный источник в Минобороны. По заявлению этого анонима, возможно, что Telegram пользуется разработками, которые в 2007-2009 годах изобрела Военная академия связи военного ведомства РФ.

Такое же заявление сделал и бывший генеральный директор ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт связей» Андрей Грязев. По его словам, технологиями военных пользуются и другие подобные программы. Однако, по его словам, уйти от блокировок Роскомнадзора можно только с использованием дополнительных технологий.

Экс-глава одной из структур Telegram Антон Розенберг уже заявил в ответ, что компания не пользуется технологиями военных и их патентами. По его словам, их методы просто очевидны и лежат на поверхности.