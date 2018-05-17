В США хакеры взломали программу слежки

Сегодня, 17:23

Было украдено более двух тысяч аккаунтов с данными. Некоторые из них уже взломаны.

Компания «Securus» продает сервер, с помощью которого пользователь может получить данные о местоположении того или иного владельца смартфона, а затем открыть к ним доступ для других пользователей. Зачастую подобные программы используются в маркетинговых стратегиях, однако компания продала ее для органов правопорядка США. В данном случае пользовательские данные предоставлялись американскими операторами мобильной связи. Примечательно, что слежка за месторасположением робъекта возможна даже с отключенным GPS.

Специалисты отметили, что подобный взлом показывает низкую защищенность программы от подобных случаев. Известно, что хакеры работали в группе, и им удалось получить доступ к более 2 тысячам логинов, паролей, адресов электронной почты и номеров. Многие из них уже взломаны и открыты для хакеров.

Напомним, что ситуация с обвинениями в хакерских атаках россиян все еще актуальна. По предварительным данным стало известно, что спортивная конфедерация «Шведский допинг» подверглась взлому хакеров. Специалисты компании склонны полагать, что за этим стоит российская группировка.