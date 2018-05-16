В Сети завелся вирус «Сталин»

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Эксперты по кибербезопасности MatwareHunterTeam нашли на просторах Интернета новый вирус-блокировщик StalinLocker, удаляющий данные с РС при неправильном вводе пароля.

Разработчики вируса «Сталин» решили компенсировать жертвам кибератак моральный ущерб веселым запуском блокировщика. Проникнув в РС, StalinLocker воспроизводит гимн СССР, выводя на экран изображение советского лидера. Параллельно создается механизм автозапуска вируса и сворачиваются активные процессы компьютера, в частности, работа проводника.

«Сталин» дает пользователю 10 минут для спасения компьютера, по истечению которых с дисков начинают удаляться данные и компьютер умирает . Если жертва StalinLocker попытается обмануть вредоносное ПО, перезагрузив РС, количество отведенного времени на спасение личных файлов делится на 3. Угадав код вируса, юзер удаляет его механизм автозапуска.

Блокировщик «Сталин» завелся в Сети недавно, однако эксперты по кибербезопасности MatwareHunterTeam уже придумали эффективный способ, как не дать убить свой компьютер. Пароль к вирусу – это разница между текущей датой и временем образования СССР.