Управление поездом хакеры смогут перехватить через Wi-Fi

Сегодня, 15:30

Исследователи компании по безопасности передвижения железнодорожного транспорта провели несколько экспериментов и выяснили, что управление поездом можно будет взломать через открытую сеть Wi-Fi.

Компания Pen Test Partners обнаружила, что хакеры с легкостью взломают систему поезда, и смогут им управлять, всего лишь подключившись к отрытой сети Интернета. Опасность заключается в том, что во многих железнодорожных компаниях сети Wi-Fi не разделяются на общественные и для сотрудников компании. То есть, получив доступ к общественной сети, хакер сможет получить любые данные, как сотрудников, так и управление самим составом. Кроме этого, во время экспериментов, выяснилось, что таким способом можно получить номера и пароли банковских карт, с помощью которых пользователи могли оплачивать услуги в поезде.

Чтобы избежать таких проблем, нужно просто отделить сеть для сотрудников ж/д компании от общественной.

Кроме того, все пароли нужно регулярно обновлять. Подчеркивается, что так и не поступило точной информации, в какой именно железнодорожной компании нашли подобную проблему.