Найдена уязвимость в самом распространённом способе шифрования электронных писем

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Её обнаружила группа, состоящая из девяти специалистов. Критические недочёты были обнаружены именно в системах сквозного шифрования электронной почты OpenPGP и S/MIME.

В полученном сообщении указывается, что найденную уязвимость в указном способе шифрования назвали EFAIL. Дело в том, что именно OpenPGP и S/MIME считаются самыми распространёнными, поэтому опасность возрастает в несколько раз.

Профессор Мюнстерского университета прикладных наук Себастьян Шинцель отмечает, что EFAIL позволяет злоумышленникам расшифровывать зашифрованные электронные письма. Сейчас же эту «дыру» никак исправить нельзя, надёжных способов для этого просто не существует.

По словам учёных, статья с более подробной информацией появится уже 15 мая. Они также выдали пользователям самую главную рекомендацию - не пользоваться сервисами с инструментами шифрования S/MIME и OpenPGP.

Исследователи уже даже успели связаться с «Фондом электронных рубежей», который является правозащитной организацией. В итоге представители организации смогли вовремя выпустить инструкции по отключению указанных видов шифрования. Гайды доступны для пользователей таких почтовых клиентов, как Outlook, Apple Mail и Thunderbird.

После того, как уязвимость устранят, шифрование можно будет снова включить. Представитель фонда также советуют временно пользоваться мессенджерами, поддерживающими сквозное шифрование.