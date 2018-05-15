Новый вирус похищает данные из Mozilla Firefox и Google Chrome

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Новая вредоносная программа называется Vega Stealer. Её используют хакеры для сбора финансовой информации, которая хранится на компьютерах у пользователей. Некоторые специалисты считают, что для ведения бизнеса приложение может представлять огромную опасность.

Как оказалось позже, новый вирус из сети работает только с браузерами Mozilla Firefox и Google Chrome. Vega Stealer считается продолжением August Stealer. Эта программа уже есть в сети в свободном доступе. Принцип её работы прост – она крадёт учётные данные, документы и информацию с электронных кошельков в Chrome и Firefox.

Вообще, главная задача Vega Stealer в том, чтобы похитить платёжную информацию из браузеров, а затем предать злоумышленнику для похищения денег или шантажа.

Если говорить о Mozilla Firefox, то вирус собирает такие файлы, как key3.db, key4.db, logins.json и cookies.sqlite. Все они ответственны за пароли и ключи. Кроме того, Vega Stealer может делать скриншоты и сканировать самые популярные текстовые файлы и таблицы.

Вирус распространяется по сети через электронные письма, в которых хакеры прикрепляют файл «brief.doc». В этом файле есть вредоносные макросы, которые и загружают на ПК Vega Stealer.

Вывод один – нужно быть внимательным к тому, что попадает на компьютер, и не более того.