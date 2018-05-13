Хакеры распространяют в сети «напичканный» вирусами WhatsApp Gold

Вчера, 18:53

Неофициальная версия приложения, по заверениям злоумышленников, позволяет отправлять одновременно сотни сообщений и открывает доступ к скрытым смайликам и прочим опциям.

Хакеры распространяют среди пользователей мобильных устройств на ОС Android «напичканный» вирусами WhatsApp Gold. Специалисты в области кибербезопасности выявили вредоносный софт, который «прокачали» большим количеством рекламы, а также возможностью воровать данные и переписку.

В описании к фейковому WhatsApp Gold зачастую говорится, что во взломанной версии мессенджера есть множество опций, которые разработчики скрывают в стандартном приложении. В частности, здесь якобы внедрена опция одновременной рассылки сотен сообщений, а также открыт доступ к бонусным смайликам и видеозвонкам. На деле же, как утверждают эксперты, данная сборка по функционалу ничем не отличается от оригинального WhatsApp за исключением наличия большого количества рекламы и вредоносного программного кода, предназначенного для кражи переписки и личных данных пользователя.

Ранее мы писали, специалисты ESET нашли в Google Play приложение для кражи криптовалюты. Вредоносный софт маскировался под электронный кошелёк и воровал данные авторизации для других подобных сервисов.