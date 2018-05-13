После атаки на прохожих в Париже Facebook активировал «проверку безопасности»

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Разработчики соцсети решили помочь гражданам связываться с родными и близкими в экстренных случаях, один из которых произошел в субботу вечером. Злоумышленник напал на людей с холодным оружием, в результате чего есть погибшие.

Facebook активировал новую функцию, некую «проверку безопасности», чтобы находящимся в городе людям можно было оповестить знакомых в случае надобности помощи. Также нововведение поможет общественности предлагать свою помощь нуждающимся, и такие меры были введены после атаки на прохожих в Париже неизвестным преступником.

Сейчас злоумышленник уже ликвидирован правоохранителями, но в результате его нападения на людей с ножом погиб один человек. Еще четверо прохожих получили серьезные ранения, и как минимум двое из пострадавших пребывают в критическом состоянии. Причастными к нападению могут быть представители запрещенного в РФ «Исламского государства»*, которые взяли на себя ответственность за произошедшее.