Армия США планирует взять на вооружение новые пистолеты-пулеметы

Сегодня, 06:30

Американская армия планирует вооружиться новым пистолетом-пулеметом. Данное оружие использовалось в годы Первой мировой войны.

Пистолет-пулемет является легким ручным огнестрельным оружием, поражающим противника в ближнем бою. Оно возникло в годы Первой мировой войны, наряду с такими вооружениями, как танк и химическое оружие. Уже тогда автоматический огонь пулеметов продемонстрировал свою высокую эффективность.

Это и стало одной из причин, по которой Армия США заявила о применении нового пистолета-пулемета – Sub Compact Weapon. Он будет полностью автоматическим, патроны составят 9х19 мм, а также будет пригоден для крепления ряда приспособлений, среди которых глушитель и оптические приспособления.

Однако, это не говорит о том, что Армия США заменит автоматический карабин M4 на новый пистолет-пулемет. По мнению экспертов, данное оружие отлично подойдет для военнослужащих тылового обеспечения, то есть для тех, кто редко пребывает в прямом огневом контакте с противником.

Примечательно то, что выбранный армией пистолет М17 использует такие же патроны, что должно повысить боеспособность Армии США.