Мошенники нашли новый способ кражи криптовалюты

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Мошенники изобрели новый способ присвоения криптовалюты. Специалисты ESET рассказали, что перед использованием приложений по майнингу необходимо произвести ряд действий, которые помогут избежать потерь.

Специалисты ESET разработали специальную антивирусную программу, которая поможет людям, добывающим криптовалюту, сберечь ее на своих счетах. Напомним, что такая необходимость возникла после того, как мошенники создали вредоносное приложение Monero Miner (XMR), которое распространяли в магазине Google Play.

Известно, что вредоносное приложение появилось в сентябре 2017 года, скачать его успели около 50 тысяч пользователей. При его запуске криптовалюта добавлялась в мобильные браузер, а данные средства поступали не на указанный адрес, а на заранее прописанный в программе.

Специалисты отмечают, что в последнее время мошенники активизировались вокруг операций с криптовалютой, ведь на сегодняшний день это самое перспективное вложение своих средств. Для предотвращения действий мошенников в ESET советуют изучать число загрузок, а также отзывы других покупателей о приложении.