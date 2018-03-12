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Выявлен неуничтожаемый вирус, поражающий роутеры

Сегодня, 16:01

В Сети распространился неуничтожаемый вирус, который поражает роутеры, крадет данные, и в добавок отводит от себя подозрения.

Специалисты из "Лаборатории Касперского" выявили новый вирус Slingshot, который путем многоуровневых атак способен поражать роутеры. Вирус довольно стремительно распространяется, и одновременно способен заражать несколько устройств. Slingshot заполняет библиотеку определенной копией, загружает особые компоненты, а затем активирует атаку компьютера.

Причем вирус состоит из 2 частей, одна из которых действует на код ядра, открывая доступ к памяти системы на всех уровнях, а вторая часть управляет работой файлов и следит, чтобы вирусный код находился в системе. «Умный» вирус может самостоятельно инициировать проверку безопасности ПК, отводя, таким образом, от себя все подозрения.

Программисты утверждают, что Slingshot функционирует уже с 2012 года, однако следы его до их пор заметны. От него не поможет избавиться даже перепрошивка роутера, ведь способы выживания кода еще не изучены.

Стоит отметить, что эксперты приписывают создание данного вируса государственным системам безопасности или разведке с целью противодействия терроризму.


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