Смартфоны с ИИ обеспечат защиту от хакерства

Сегодня, 15:08

Смартфоны с ИИ будут способны защитить от хакерских атак. Об этом заявили специалисты в сфере мировой кибербезопасности. В сети интернет обнародованы итоги исследования команды, которая собственно и осуществляет вышеупомянутую киберзащиту.

Глава исследований Avast Мартин Балек сообщил, что независимые ботсети в полной мере способны на защиту владельцев девайсов от атак хакеров. Однако существует только техническая возможность этого, но она меньше, чем в случае пользования устройством без нейросети. Как говорит Балек, кибермошенники ещё не знают, как обходить защиту протокола AI, а отсюда ИИ будет внедряться ещё пару лет. К нынешнему времени зафиксировано мало атак на смартфоны, использующих модуль NPU.

Если ботсети с ИИ прослужат ещё по крайней мере 10 лет, то обычные сети злоумышленники научились взламывать без усилий.