Binance заплатит 250 тысяч долларов за сведения о хакерах

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Как сообщают официальные представители биржи Binance, они готовы заплатить 250 тысяч долларов за информацию о хакерах, которые атаковали биржу. По данным, преступники совершили атаку на биржу 7 марта.

Как сообщили в представительстве криптобиржи Binance, злоумышленники принялись торговать криптовалютой VIA, стоимость которой резко начала возрастать. Специалисты технической безопасности биржи за несколько минут заметили аномальное поведение валюты и заморозили торги.

Сообщается, что хакером пришлось провести длительную подготовку перед атакой. Они взломали более 30 аккаунтов, средства которых сейчас заморожены и находятся в полной безопасности.

Как сообщает руководство биржи, техническим специалистам удалось отразить данную атаку. Однако, биржа намерена «играть на опережение» и теперь предлагает 250 тысяч долларов за информацию, которая поможет арестовать хакеров.