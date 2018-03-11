Новый Android-вирус похитил данные клиентов отечественных банков

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Клиенты отечественных банков пострадали от атаки Android-вирусов. Опасную троянскую программу BankBot, которая замаскировывается под приложение, выявили эксперты компании "Доктор Вэб".

25 февраля в каталоге появилось приложение под названием "ВСЕ БАНКИ". Его скачало множество людей. Чтобы увеличить привлекательность этой программы, разработчики обнародовали на странице фейковые отзывы пользователей. Опасная программа предлагает совершить вход в систему интернет-банкинга при помощи логина и пароля.

В результате этого введённые данные перехватывались мошенниками. BankBot может перебивать SMS, игнорируя в этом случае двухшаговую аидентификацию, когда от сервера банка в сообщении приходит код для входа. В этом случае целесообразней пользоваться фирменными банковскими приложениями и мобильными антивирусами.