Специалисты рассказали, как проверить гарантию iPhone

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Зачастую люд покупают смартфоны компании Apple не в официальных магазинах, а у перекупщиков. Здесь очень важно знать, на гарантии находится аппарат, или же это восстановленный в Китае телефон. Большинство пользователей не знают, как проверить это. Однако недавно специалисты объяснили, что нужно сделать, чтобы узнать гарантию iPhone.

В компании Apple рекомендуют для большего удобства обратиться в специальный сервис и уже там проверять есть ли гарантия, или нет. Для этого звонить в официальную службу поддержки совсем не нужно.

Первым шагом в проверке iPhone является поиск серийного номера смартфона. Для этого нужно зайти в «Настройки», а затем в «Основные» и «Об этом устройстве». Пользователю покажут информацию о его iPhone, где и будет серийный номер. На коробке телефона также он напечатан. Также номер можно найти на компьютере, с которым iPhone синхронизировался через iTunes.

Когда серийный номер найден, нужно перейти на сайт applied.apple.com и зайти в кабинет под своим Apple ID. Затем в списке устройств выбрать свой смартфон.

Вторым шагом будет проверка прав владельца на поддержку и обслуживание. Владелец iPhone вводит его серийный номер в определённое поле при помощи подсказок, после этого сервис выдаст информацию о гарантии.