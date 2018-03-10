Хакеры при атаке на серверы ФРГ украли документы по Brexit и Украине

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Хакеры, атаковавшие в конце прошлого года серверы Минобороны и МИД ФРГ, украли документы, касающиеся Brexit, Украины и Белоруссии. Сообщение об этом распространило издание Der Spiegel.

Согласно обнародованной информации, общее количество похищенных документов равнялось шести. Среди них протокол по выходу Великобритании из состава ЕС, а также итоговые материалы по переговорам с Белоруссией и Украиной.

Сотрудники, занимающиеся кибербезопасностью в МИД и Минобороны ФРГ сообщили, что эти документы не имели конфиденциального характера. Следовательно, получить доступ к ним не представлялось особо трудным.

В то же время, несмотря на то, кибератака произошла ещё в декабре прошлого года, известно о ней стало лишь сейчас и лишь благодаря германской прессе. До этого данное происшествие держалось в тайне.

Наиболее вероятным считается, что к инциденту причастны хакеры из группировки Fancy Bears. Западные СМИ распространяют информацию, что она причастна к России. В то же время никаких доказательств этого не предъявляется.

Ряд специалистов полагают, для того, чтобы совершить декабрьскую атаку, хакеры задолго до этого инфицировали компьютеры ряда немецких ведомств.