Apple угрожает выложить данные пользователя в Сеть при удалении Apple ID

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Недавно правительство Китая приняло закон, который обязывает все компании хранить данные пользователей только в стране, где они проживают, то есть в Китае. На фоне этого один из пользователей позвонил в официальную службу поддержки Apple и попросить удалить его аккаунт Apple ID. Однако его стали шантажировать и угрожать выложить личные файлы в Сеть.

За один день до переноса данных из дата-центров Apple в руки китайского правительства местный житель решил полностью удалить свой аккаунт. Он позвонил в «яблочный» сервисный центр и попросил удалить его Apple ID, видимо опасаясь, чтобы его файлы не попали в правительственные руки.

Как сообщают СМИ, сотрудник Apple изначально убеждал мужчину в том, что запись удалять не нужно. Но это не сработало на решительного китайца. Тогда он попросил мужчина дать его учётные данные, то есть логин и пароль. После этого сотрудник зашёл в iCloud пользователя, а затем сразу же стал угрожать китайцу выложить все данные в открытый доступ.

Сам же пользователь не растерялся. Он повесил трубку и написал жалобу на сотрудника Apple. По данным СМИ, сотрудник-шантажист уволился из Apple ещё месяц назад. Но из-за особенностей местного законодательства был вынужден работать техническим консультантом до того момента, пока ему не найдётся замена.