Android-смартфоны представляют угрозу для компьютеров на Windows 10

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Компьютеры под управлением операционной системы Windows 10 и более ранних версий имеют уязвимость перед Android-смартфонами. Устройства с прошивкой от Google, как поясняют специалисты, способны переносить на себе вредоносный софт Ramnit, который ворует личные данные с ПК.

Как установили эксперты компании ZScaler в фирменном магазине Google Play имеется порядка 150 приложений, зараженных данным трояном. Вредоносное ПО, как правило, не представляет угрозы для самого мобильного устройства и ориентировано на кражу данных с компьютеров, которые подсоединяются к смартфонам посредством различных интерфейсов. Особо уязвимы перед червём гаджеты под управлением ОС Windows 10 и более ранних версий. Эксперты заявляют, что при попадании в систему вирус заражает множество файлов, поэтому очистить компьютер от него крайне сложно. В Google уже отреагировали на исследование ZScaler и удалили потенциально опасный софт из магазина, однако, как утверждают специалисты, вредоносные приложения уже скоро могут вновь в нём появиться.

Ранее стало известно, что почти половина Android-смартфонов заражается вирусом еще на этапе производства.