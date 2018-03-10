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«Лаборатория Касперского»: Вирусы для IoT-устройств появляются всё реже

Сегодня, 01:45

Специалисты из «Лаборатории Касперского» рассказали, что вирусы для IoT-устройств стали появляться всё реже и реже. Эта тенденция среди хакеров в наше время замедляется.

Денис Макрушин, один из экспертов по безопасности из «Лаборатории Касперского», в ходе своего недавнего интервью рассказал, что резкое увеличение темпа роста количества вирусов для интернета вещей (IoT или же Internet of Things) замедлился. Последний сильно проявлялся ещё в середине прошедшего года на фоне большой активности ботнета Mirai и его любой модификации.

Специалист уточняет, что хакеры использовал во время создания ботнета Mirai уязвимости IoT-устройств. Последние возникали из-за того, что пользователи не изменяли пароли, которые во время создания устанавливал сам производитель.


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