Американских танкистов впечатлила "Армата"

Сегодня, 14:00

Команда танка Abrams американской армии рассказала о своих впечатлениях о рассийском танке Т-14 "Армата". Экипаж поведал о параметрах военной машины и своей работе.

После того, как у американских танкистов спросили, что они думают на счёт русского танка, военнослужащие переглянулись и попросили не публиковать их имён.

Экипаж "Арматы" состоит из трёх человек, все они находятся рядом, в закрытом отсеке, так как это довольно безопасно. Заряжающий был не рад, что боеприпасы в 125-миллиметровую пушку приходят автоматически.

"В ручную можно зарядить пушку на порядок быстрее, чем это делает сам механизхм, какой в этом смысл, не понимаю", - рассказывает командир танка.

Механники заявляют, что данная машина не особо подходит для войны, так как туда постоянно попадает песок. Для танка важно работать в любых экстремальных условиях.