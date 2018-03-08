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Половина владельцев email почты оказалась под угрозой

Сегодня, 03:30

Исследователь безопасности из Тайваня по имени Мех Чанг сообщает об угрозе рассекречивания информации из электронной почты. Причины угроз для половины владельцев email названы в микроблоге Чанга.

Агент пересылки сообщений Exim уязвим к внешним воздействиям. Этот элемент используется на серверах Unix, отвечающих за отправку писем. Согласно опросу, проведенному в марте 2017 года, 56 % всех почтовых серверов в интернете используют Exim, на тот момент активными были более 560 000.

Таким образом, уязвимость более половины почтовых ящиков пользователей обнаружил тайванский исследователь безопасности Мех Чанг. Данные Чанг сообщил команде Exim в феврале.

В официальном заявлении компании публично признали проблему. На данный момент проблема не является критичной. Ситуация находится под контролем.


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