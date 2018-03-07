Специалисты обнаружили и устранили 2 уязвимости DHCP

Сегодня, 04:45

Специалисты поддерживающие инфраструктуру сети интернет, состоящие в некоммерческой организации Internet Systems Consortium, смогли обнаружить и устранить два потенциально опасных эксплойта, две уязвимости DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

Дыры а системе безопасности обнаружил сетевой инженер организации Google Security Team Феликс Вильгельм. Он объяснил, что первая проблема связана с клиентской частью DHCP, так называемым dhclient. Получившая кодовое название CVE-2018-5732, уязвимость представляет собой обыденный перегруз буфера, в следствии чего сервер, содержащий вредоносное ПО, может привести к срочному, аварийному отключению клиентской части. Помимо того, данный сервер может быть использован для получения удаленного доступа, выгрузки и запуска вредоносного кода.

Представители ISC сообщают, что способом защиты от этого эксплойта может быть ASLR, однако он всего лишь затрудняет процесс совершения атаки, но полной защиты не гарантирует. В следствии чего специалисты по сетевой безопасности советуют пропатчить dhclient, после проведения данной процедуры, переполнение буфера в клиентской части становится не возможным.

CVE-2018-5733 — вторая, найденная Вильгельмом уязвимость, была классифицирована как, уязвимость среднего уровня опасности. Принцип работы бага напоминает DDoS атаку, у DHCP демона резко исчерпывается внутренняя память, что приводит к отказу работы системы

Специалисты ISC уведомляют, что информации о практическом применении данных эксплойтов злоумышленниками не обнаружено.