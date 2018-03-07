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Эксперты: Высокоскоростной интернет может быть опасным

Сегодня, 03:45

Современные хакеры активизировали свое внимание на смартфонах и планшетах пользователей. Эксперты установили новую уловку для владельцев гаджетов – высокоскоростной интернет 4G (LTE).

Этот вид связи может представлять необычайную опасность. Специалисты «Лаборатории Касперского» предупредили владельцев современных гаджетов о том, что новая опасность их аппаратуру может подстерегать в высокоскоростном интернете 4G (LTE). Дело в том, что киберпреступники придумали новый способ, чтобы проникнуть в оперативные базы девайсов и завладеть информацией. При этом угрозу такой метод представляет в трехкратном виде: процессе присоединения и отсоединения гаджета от сети, а также в пейджинге.

Используя свое «мастерство», хакеры могут запросто залезть в систему, вставить ложную локацию и обеспечить свою непричастность к афере. Также вполне доступными при этом будут данные самого владельца смартфона, его пароли, контакты и иная информация.


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