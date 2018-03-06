Новое вредоносное ПО для Android атакует клиентов банков из РФ

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В сети появилась информация о том, в магазине приложений Play Market для Android была добавлена вредоносная программа. Она предлагает мгновенный доступ ко всем российским банкам, а на самом деле крадёт деньги с карт пользователей.

Обнаруженное приложение с уязвимостью представляет из себя клиент для доступа к ряду банкам РФ. То есть с его помощью якобы можно переводить деньги, пополнять счета, в общем распоряжаться финансами. Однако, как сообщили в Dr.Web, функция у программы другая.

Когда ПО попадает на Android-устройство, оно предлагает пользователю войти в существующую учётную запись, или же создать новую. В таком случае человек вводит номер и пароль своей банковской карты. Полученные данные отправляются на облако, где его могут просмотреть злоумышленники. Поэтому, обладая всеми данными, деньги с карты могут быть украдены полностью или частично.

Кроме этого программа может перехватить входящее сообщение с кодом подтверждения операции. А если у человека эта услуга не подключена, то он и вовсе не узнает о списании.

Как известно, вредоносное приложение из Play Market было уже удалено.