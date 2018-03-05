Россиянам снова угрожает опасный вирус для Android-устройств

Вчера, 19:19

Россияне столкнулись с угрозой от нового вируса, представляющего опасность для Android-устройств. Троянская вредоносная программа Svpeng получила несколько обновлений.

В конце лета 2017 года россияне имели сложности с пользованием мобильными устройствами из-за наличия опасных вирусов из троянской группы. Особо опасной вредоносной программой официально признана специалистами Svpeng. Именно с ее помощью множество ПК и аппаратуры в банковской отрасли были поражены вирусами.

В настоящее время россияне снова столкнулись с опасностью нового вируса из рода Svpeng. Специалисты по кибербезопасности уверяют, что хакеры выпустили несколько обновлений. В настоящее время вредоносное ПО угрожает Android-смартфонам. Это может выражаться в полной блокировке устройства или частичного выхода из строя.