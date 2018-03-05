VistaNews.ru


Россиянам снова угрожает опасный вирус для Android-устройств

Вчера, 19:19

Россияне столкнулись с угрозой от нового вируса, представляющего опасность для Android-устройств. Троянская вредоносная программа Svpeng получила несколько обновлений.

В конце лета 2017 года россияне имели сложности с пользованием мобильными устройствами из-за наличия опасных вирусов из троянской группы. Особо опасной вредоносной программой официально признана специалистами Svpeng. Именно с ее помощью множество ПК и аппаратуры в банковской отрасли были поражены вирусами.

В настоящее время россияне снова столкнулись с опасностью нового вируса из рода Svpeng. Специалисты по кибербезопасности уверяют, что хакеры выпустили несколько обновлений. В настоящее время вредоносное ПО угрожает Android-смартфонам. Это может выражаться в полной блокировке устройства или частичного выхода из строя.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.