Вымогатели начали применять DDoS-атаки с использованием Memcached

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Злоумышленники нашли новый способ вымогательства. Для этого они используют DDoS-атаки с употреблением Memcached.

ИБ-специалисты рассказали о новом методе DDoS-атак, которые злоумышленники используют совместно с Memcached-серверами, которые дают возможность в 50 тысяч раз усилить амплификации. Сообщается, что в конце прошлой недели на GitHub зафиксирована рекордная мощность DDoS-атак – 1,35 Тб/сек.

Сложившаяся ситуация продолжает ухудшаться, зафиксировано увеличение количества таких атак. Жертвы злоумышленников получают флуд из UDP-пакетов со встроенным в него посланием. После получения такого флуда, от пострадавшего просят выкуп , размер которого составляет около 17 тысяч долларов.

DDoS-атаки вымогатели стали использовать в преступных целях еще с 2015 года. Впервые такой технологией воспользовалась хакерская группа DD4BTC, которая обещала устроить полный разлад инфраструктуры компании-жертвы. Члены данной хакерской группировки были арестованы, но данная идея была поддержана другими хакерскими группами.

Специалисты предупреждают, что платить выкуп бесполезно, так как преступники ждут от испуганной жертвы необдуманных действий.