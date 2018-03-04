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Все платные игры стали бесплатными из-за взлома PlayStation 4

Сегодня, 02:45

Все платные игры стали бесплатными из-за хакерского взлома PlayStation 4. Это очень радостная новость для геймеров и неприятная для создателей консоли PlayStation 4.

Кибермошенник по имени @qwertyyourip выложил эксплойт, который позволил обойти абсолютно любую защиту приставки, в открытом доступе. А это означает, что любой игрок может скачать из сети любимые игры, которые они не могли позволить себе раньше скачать из-за установленной на них платы. Это не первый случай за последние полгода.

Буквально пару месяцев назад консоль уже взламывали, но разработчики смогли оперативно устранить проблему. К сожалению, не надолго, поскольку уже два геймера продемонстрировали свои хакерские способности.

Первый выпустил эксплойт, который позволяет взломать систему на свежей прошивке 4.55, а второй умелец опубликовал эксплойт, что позволяет взламывать прошивку для всевозможных моделей Sony PS4.


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