На GitHub обрушилась самая мощная DDoS-атака за всю историю Сети

Вчера, 19:26

Неизвестные хакеры 28 февраля устроили самую мощную DDoS-атаку за всю историю Сети. Она обрушилась на сайт для разработчиков GitHub. Как говорится в сообщении, «мусорные» данные отправлялись на ресурс со скоростью в 1,35 терабита в секунду.

В итоге DDoS-атаки GitHub вышел из строя примерно на десять минут, ведь его сервера не справлялись с обработкой поступающих запросов. Работу ресурса восстановили специалисты большого хостера Akamai. Они стали пропускать «мусорные» данные, поступающие на GitHub, на свои личные дата-центры. В конечном итоге вредоносный трафик заблокировали, а ресурс стал дальше работать в обычном штатном режиме.

Глава отдела безопасности Akamai Джошуа Шаула рассказал, что фирма ещё ни разу не сталкивалась с DDoS-атаками подобной мощности. Пока что ни одна хакерская группировка ответственность за произошедшее на себя не взяла. Да и навряд ли возьмёт.

Стоит понимать, что атака на GitHub была только подготовкой для атаки на более значимые и важные ресурсы. К примеру, это могут быть сайты банков или правительства. Таким образом невиданная ранее DDoS-атака может стать хорошим средством вымогания денег. Или же, как можно предположить, хакеры просто тестировали своё новое средство для атаки. Возможно, что со временем её мощность увеличится.