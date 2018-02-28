Сервер компании «Код безопасности» заражен вирусом для майнинга

Сегодня, 12:21

Появились новые данные о кибератаках хакеров. Сервер компании «Код безопасности» заражен вирусом. Основной целью киберпреступников являлся майнинг электронной валюты с помощью компьютеров компании.

Известный эксперт по вирусным программам из «Лаборатории Касперского» Денис Легезо и эксперт по информбезопасности «Cisco» Алексей Лукацкий подтвердили догадки сотрудников Сервер компании «Код безопасности» о возможных кибератаках. Установлено, что анонимные хакеры смогли реализовать процесс майнинга криптовалюты на базе компьютеров предприятия. В хранилище продуктов фирмы на ftp-сервере появлялись заражённые вирусом Trojan.Btcmine.1214 файлы Photo.scr.

К слову, компания «Код безопасности» активно работает над обеспечением безопасности в программном обеспечении и защиты информации своих клиентов. Над ситуацией работают правоохранительные органы.