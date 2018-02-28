Эксперты предупредили о смертельной угрозе для ОС Windows

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Эксперты сообщили о новой смертельной опасности для ОС Windows. Новая угроза может полностью остановить рабочий процесс компьютера, приведя его в абсолютную непригодность до переустановки.

Программисты обнаружили новое слабое место в ОС Windows, которое может иметь пагубные последствия для устройства. Эта угроза касается протокола Windows 10, а также пользователям версии Windows 8.1 и серверной модификации Windows Server 2012 R2. Если угроза активизируется на устройстве, это приведет к появлению такого явления, как «синий экран смерти». Этот столь специфический термин очень знаком всем программистам как сигнал отказа работы ОС ноутбука или компьютера.

В этом случае поможет лишь полная переустановка программного обеспечения. Угроза может быть приведена в активность киберпреступниками. Из-за этого пользователям рекомендуют поставить усиленную защиту на ПК, чтобы шанс внедрения хакерской атаки свести к минимуму.