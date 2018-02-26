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Хакеры взломали облачный сервис Tesla и стали майнить на его серверах

Сегодня, 10:20

Хакеры, имена которых остаются неизвестными, взломали облачный сервис компании Tesla и стали майнить на его серверах и вычислительных мощностях.

Уточняется, что киберпреступникам удалось найти ряд уязвимостей в защите Tesla на сервисе Kubernetes. Благодаря этому у хакеров получилось взломать и в дальнейшем получить доступ к учётной записи компании Tesla на популярном сервисе Amazon. В свою очередь, именно факт взлома позволил киберпреступникам начать использовать мощность серверов и вычислительного оборудования для майнинга.

Факт взлома был обнаружен специалистами в области технологий из фирмы RedLock. Именно они и сообщили Tesla о взломе. Последняя спустя всего несколько часов ликвидировала уязвимость. В компании Илона Маска отмечают, что все личные данные пользователей, хранящиеся на облачном сервисе, украдены хакерами не были.


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