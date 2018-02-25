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Новая уязвимость: Хакеры могут майнить криптовалюту при помощи Microsoft Word

Сегодня, 10:35

Хакеры научились майнить криптовалюту при помощи Microsoft Word, который установлен на персональном компьютере другого пользователя. Злоумышленники используют для майнинга функцию Online Video. Информация об этом сообщается на официальном блоге Microsoft, новую уязвимость выявили и сообщили компании специалисты из Votiro.

Как говорится в сообщении специалистов по кибербезопасности, хакеры используют функцию Online Video в Microsoft Word. Именно она и позволяет добавлять на страницу текстового документа видеозапись из интернета.

Когда данная страница открывается, на ней появляется сама запись и ссылка на неё. После того как скрипт запускается, начинается проигрыш видео. Однако в это время процессор и видеокарта компьютера пользователя начинает процесс добычи криптовалюты. Обычно киберпреступники используют для этого длинные ролики, поскольку для майнинга нужен открытый фрейм.

При помощи такого скрипта для Microsoft Word и вредоносных программ можно не только заниматься интернет-майнингом с компьютера пользователя, но и устанавливать трояны и другие вирусы. Кроме этого, как добавляют специалисты, в сам файл текстового редактора Word может быть встроена фишинговая страница.

В сообщении сказано, что и Internet Explorer также может быть атакован хакерами. Так как данный браузер менее популярен чем тот же Microsoft Edge, Chrome, Opera и так далее, то обновления выходят для него реже. В том числе и обновления по безопасности. Поэтому уязвимости у него имеются.


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