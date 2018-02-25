Google рассказала об уязвимости Windows 10

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Специалисты Google Project Zero сообщили о критическом риске уязвимости ОС Windows 10. Однако в самой корпорации Microsoft исправить данную проблему не удалось, вследствие чего информация попала в Сеть.

Сотрудники Google Project Zero имеют право обнародовать в Сети информацию об уязвимости того или иного продукта в случае, если разработчики этого же продукта не устранили проблему за три месяца.

Специалисты компании Google сообщили, что обнаруженная угроза в безопасности Windows 10 относится к классу Elevation of Privilege. Таким образом любой хакер имеет возможность обеспечить себя администраторскими правами и открыть доступ к любым действиям системы, среди которых и использование ПК для майнинга криптовалюты. Однако как заявляют в Microsoft, подобный взлом возможен лишь в условиях прямого воздействия с ПК.