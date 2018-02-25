VistaNews.ru


Google рассказала об уязвимости Windows 10

Сегодня, 09:51

Специалисты Google Project Zero сообщили о критическом риске уязвимости ОС  Windows 10. Однако в самой корпорации Microsoft исправить данную проблему не удалось, вследствие чего информация попала в Сеть.

Сотрудники Google Project Zero имеют право обнародовать в Сети информацию об уязвимости того или иного продукта в случае, если разработчики этого же продукта не устранили проблему за три месяца.
Специалисты компании Google сообщили, что обнаруженная угроза в безопасности Windows 10 относится к классу Elevation of Privilege. Таким образом любой хакер имеет возможность обеспечить себя администраторскими правами и открыть доступ к любым действиям системы, среди которых и использование ПК для майнинга криптовалюты. Однако как заявляют в Microsoft, подобный взлом возможен лишь в условиях прямого воздействия с ПК.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.