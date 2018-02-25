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1Password позволяет узнать историю взломов

Сегодня, 07:35

1Password сообщает о новых возможностях сервиса. Новый функционал позволит просмотреть историю взломов устройств. Можно будет увидеть пароль, который ранее похищали киберпреступники.

Менеджер паролей 1Password обрадовал своих пользователей новым функциональным дополнением, которое позволяет предупредить повторное использование ранее взломанного кода для входа. Новинку охарактеризовал и анонсировал эксперт в области сетевой безопасности Трой Хант. Фундаментальная база состоит из полмиллиарда паролей.

Для проверки нужно войти в учётную запись, нажать «Открыть хранилище» (Open Vault) и выбрать элемент, чтобы просмотреть его подробности. На macOS, нажмите и удерживайте Shift-Control-Option-C, на Windows — Shift+Ctrl+Alt+C. После нужно проверить придуманный пароль в системе.


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