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Apple предоставит доступ властям Китая к переписке пользователей

Вчера, 17:14

Apple упростит доступ для властей Китая к переписке пользователей. Ранее корпорация перенесла китайские аккаунты iCloud в дата-центр. Теперь Китайское правительство будет располагать личными данными фолловеров.

Первоначально пароли для разблокирования аккаунтов хранились в США и чтобы получить к ним доступ, нужно было запрашивать разрешение американского суда. После появления аккаунтов в Китае, правительство не оставит за собой право выполнять судебны процессы для открытия доступа к личной информации.

Как заявили эксперты, Apple решили пойти на уступки Китаю по причине нежелания столкнуться со сложностями работы, которые могут появиться в случае неподчинения. Компания не готова терять доступ к быстро развивающемуся рынку.


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