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Появился опасный вирус-невидимка, атакующий Windows, Mac OS X и Linux

Сегодня, 22:11

Вирус-невидимка массово атакует устройства на базе Windows, Mac OS X и Linux. Ни один антивирус пока не смог выявить атаку вредоносной программы, которая является очень опасной для компьютеров.

Эксперты попытались изучить вирус-невидимку. Они определили, что кроссплатформенный кейлоггер начал атаковать устройства на базе Windows, Mac OS X и Linux год назад. Речь идет о Coldroot RAT. Эта программа способна выполнять функции кейлоггера.

Ее установщик для Mac OS X маскируется под аудиодрайвер Apple com.apple.audio.driver2.app. В процессе установки пользователь вводит логин и пароль к MacOS, благодаря этому вирус-невидимка способен проникать в устройства. Как бороться с вредоносной программой, пока не ясно.


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