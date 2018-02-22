Из-за уязвимости Tinder любители быстрых знакомств оказались в опасности

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Индийские эксперты по кибербезопасности предупреждают любителей быстрых романтических знакомств о возникшей опасности. Оказалось, что из-за программного обеспечения Facebook Account Kit приложение Tinder полностью уязвимо для злоумышленников.

Эксперты пошагово и практически доказали, что любой начинающий хакер может без особого труда вскрыть профиль пользователя в Tinder и распоряжаться им по собственному усмотрению. В связи с этим возрастает угроза шантажа и прямого вымогательства. Взломщики беспрепятственно общаются с потенциальными жертвами от лица настоящего пользователя мобильного приложения.

Все дело в недобросовестности разработчиков, которые, вставив ПО Facebook Account Kit, не озаботились условиями авторизации с обязательным вводом пароля. Правда, эксперты сообщили, что руководство Facebook, поставленное в известность, оперативно исправило опасный баг. Тем не менее, по самым скромным подсчетам, от действий злоумышленников уже пострадали сотни тысяч пользователей Tinder во всем мире.