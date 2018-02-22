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На Камчатке родителей научат защищать детей от интернет-травли

Сегодня, 00:30

На Камчатке родителей научат, как защищать детей от распространённой ныне их интернет-травли. Для этого в Петропавловске-Камчатском будет организован специальный семинар.

 Местом его проведения выбран институт развития образования. Семинар состоится 27 февраля. Он начнётся в 18-00. Сотрудники учебного заведения расскажут, как можно обезопасить своего ребёнка от интернет-травли.

Так же они проинформируют, какие признаки того, что против сына или дочери уже начаты подобные атаки. Сами дети не всегда поделятся этим с родителями. Те должны сами выявить подобный факт и принять меры к его устранению.

Институт находится на Набережной в здании №26. Более подробную информацию желающие поучаствовать в семинаре могут получить по телефону учебного заведения.

Интернет-травлей называется явление, когда человека начинают оскорблять или высказывать угрозы анонимные источники при помощи электронных коммуникаций. К таковым могут относиться соцсети, письма по «электронке», СМС и тому подобное. Как правило, это происходит продолжительное время.

У  интернет-травли есть и другие названия, происходящие от английских слов. Явление может называться кибербуллингом, интернет-моббингом или кибермоббингом.


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