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Роскомнадзор заблокировал более 170 сайтов с личными данными россиян

Сегодня, 17:15

Роскомнадзор заблокировал доступ к 170-ти сайтам с личными данными россиян. Это произошло в связи с несоблюдением закона о защите персональных данных пользователей.

В списке закрытых ресурсов находится пару десятков справочников, которые содержат данные ста миллионов человек. Об этом информирует управляющий ведомства Александр Жаров. Ресурсы всемирной сети были подвержены блокировке посредством механизма реестра нарушителей закона про персональные информацию. Кроме того, завершилась работа нескольких адресных и справочных книг. Также Жаров сообщает, что в результате была произведена блокировка сайта, на котором числится около 11 тысяч сообщений российских граждан в госорганы и личные данные.


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