Google обнаружил опасный баг в браузере Microsoft Edge

Вчера, 23:37

Эксперты Google обнародовали опасный баг в браузере Microsoft Edge прежде, чем разработчики успели его устранить.

Впервые уязвимость была обнаружена в конце 2017 года. По правилам Project Zero, на ее устранение дается строк в 90 дней. Однако разработчики Microsoft не смогли уложиться в поставленный период заявив, что ошибка оказалась более непростой, чем они предполагали.

Прежде компания Google уже проводила подобные эксперименты обнародования неисправностей в системе с другими компаниями. В ответ на это в 2016 году программисты Microsoft ответили подобным, выставив напоказ ошибку в коде Chrome.

Microsoft Edge является стандартным браузером ОС Windows 10. К тому же, в версии Windows 10 S нельзя менять заданный браузер.

Известно, что разработчики планируют выпустить патч на март 2018 года.