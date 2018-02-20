«Лаборатория Касперского» анонсировала своё участие в проекте «Чудо техники»

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Новым партнёром онлайн-проекта «Чудо техники» стала «Лаборатория Касперского». Как заявили представители компании, участие на первых этапах заключалось в предоставлении технологий и софта, предназначенного для выявления и борьбы с вредоносным ПО.

Также в «Лаборатории Касперского» заявили, что планируют в будущем распространить среди участников проекта материалы о безопасном поведении в глобальной сети. Представители «Чуда техники» отныне смогут проводить диагностику мобильных устройств, а также лечить их от заражения вирусами. Как известно, данный проект был создан под патронатом столичных властей для обеспечения квалифицированного техобслуживания гаджетов москвичей.

Ранее мы писали, что социальная сеть Facebook больше не рекомендует антивирус Касперского своим пользователям. Данный шаг стал следствием рекомендаций американских властей, которые призывали отказаться от использования софта российских компаний.