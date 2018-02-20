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Эксперт обнаружил уязвимость в APFS, способную привести к потере данных

Сегодня, 00:45

Новую уязвимость в файловой системе APFS для устройств Apple удалось выявить специалисту в области кибербезопасности Майку Бомбичу. По его словам, указанный изъян способен привести к потере данных пользователя MacOS.

Эксперты на практике провёл эксперимент с использованием возможностей APFS на фирменной операционной системе. По итогам тестирования ему удалось установить, что при определённых условиях файлы могут быть повреждены либо полностью удалены из-за того, что пользователей не предупреждают о необходимости освободить пространство на жёстком диске. Как уточнил Бомич, от данной проблемы могут пострадать не все без исключения пользователи MacOS, а лишь те, кто использует разреженные дисковые образы в формате APFS. До момента, пока Apple не устранит эту уязвимость, специалист порекомендовал воздержаться от работы с файловой системой.

Ранее мы писали, что в Skype была обнаружена опасная уязвимость. Она позволяет злоумышленникам получать доступ к профилю пользователя и похищать личные данные.


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