В Google рекомендуют создавать новые сайты сразу на HTTPS

Сегодня, 15:50

Создавать новые сайты с внедрённым защитным протоколом HTTPS порекомендовал разработчикам интернет-ресурсов сотрудник отдела качества поиска Google Джон Мюллер. По словам специалиста, в современной глобальной сети данный стандарт используется всё чаще.

Он также обратил внимание на то, что создать сайт с предустановленной поддержкой HTTPS намного проще, чем внедрять протокол в уже существующие ресурсы. При этом он не стал отговаривать разработчиков от изменения уже существующих сайтов. Как уточнил Мюллер, создание страницы на базе HTTPS позволит избежать многих проблем в будущем, когда неизбежно придёт время переходить на новый стандарт безопасности. К настоящему времени 70% страниц в поисковой выдаче Google являются защищёнными посредством HTTPS.

Ранее мы писали, что в Google представили приложение для публикации новостей. Софт под названием Bulletin уже завевал немалую популярность.